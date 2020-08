Cade da scogliera a Santa Maria di Leuca: ferito 61enne

Un imprenditore di 61 anni di Gagliano del Capo (Le) questa mattina è caduto da una scogliera a Santa Maria di Leuca, in un punto molto impervio. Tanto che per soccorrerlo è stato necessario l'intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco. L'uomo fortunatamente è stato tratto in salvo e portato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, con un trauma cranico, contusioni e fratture.