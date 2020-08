«Attenzione il virus continua a viaggiare sulle nostre gambe»: il monito del direttore Asl Lecce

Il virus continua a circolare. L’uso della mascherina, il distanziamento fisico, il divieto di assembramenti e la scrupolosa igiene sono obblighi non derogabili. A ribadirlo con forza è questa volta il direttore generale della Asl Rodolfo Rollo.

Direttore, che opinione si è fatta: perché si è tornati a registrare un aumento dei contagi?

L’inizio della terza fase ha man mano modificato in negativo alcuni comportamenti individuali. I casi sono diminuiti sensibilmente ma il virus non è scomparso, continua a viaggiare sulle nostre gambe e lo dicono bene i casi di importazione dell’ultima settimana.

La Asl di Lecce è pronta ad affrontare una temuta seconda ondata di contagi in autunno?

Sì, l’azienda è pronta; l’esperienza della prima ondata ci ha consentito di organizzare al meglio le unità operative ospedaliere, il sistema di igiene e prevenzione, la medicina territoriale con l’istituzione delle Usca, e di attivare tutte le misure utili al contenimento e al contrasto dell’infezione.

Avete un piano strategico già pronto? In cosa consiste?

La nostra strategia si articola su due fronti. Da un lato la prevenzione con un monitoraggio costante - agevolato anche dall’autosegnalazione obbligatoria per chi arriva in provincia dall’estero e da fuori regione - che ci consente di individuare precocemente eventuali nuovi casi e tenere sotto controllo l’epidemia nella provincia di Lecce. Dall’altro un piano ospedaliero in grado di fronteggiare una eventuale seconda ondata.

Quali strutture dovrebbero prendersi cura di questi malati? E come gestirete la sicurezza per il resto dei pazienti?

Le strutture individuate sono l’Ospedale di Galatina e il Vito Fazzi di Lecce con predisposizione di percorsi separati e sicuri per pazienti Covid e No Covid.

Al sesto piano del blocco centrale del Fazzi saranno allestiti i posti letto di Medicina interna, Pneumologia, Geriatria e lungodegenza post Covid con i posti di sub intensiva di area medica mentre stiamo provvedendo al potenziamento dei padiglioni di malattie infettive per collocare all’interno i 24 posti letto di terapia intensiva previsti dal piano nonché i 12 posti di sub intensiva.

Inoltre?

Inoltre abbiamo aumentato i posti di terapia intensiva nell’intero territorio provinciale con 114 posti letto in totale.

I medici di base possono richiedere i tamponi. Qui a Lecce ne stanno richiedendo?

Finora molti servizi sono stati riservati alle Usca. La settimana prossima ho convocato il comitato aziendale e con i medici di medicina generale rivedremo insieme alcuni aspetti sulla scorta dell’esperienza vissuta nella prima fase anche rispetto alla richiesta e all’effettuazione dei tamponi.

Qual è concretamente lo stato dell’arte del Dea? Che ruolo avrà in caso di seconda ondata?

La Regione ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione di verificare se l’ospedale è effettivamente pronto per l’attivazione di importanti Unità Operative con e senza posti letto seguendo l’originaria destinazione.

Al piano terra sorgerà il Pronto Soccorso, la Radiologia, l’Ortopedia e il Centro Trauma, al primo piano la Rianimazione, la Chirurgia e la Chirurgia generale, al terzo piano la Cardiochirurgia, l’Unità coronarica e la Cardiologia con la terapia intensiva di area cardiologica.

A questi si aggiungono i servizi senza posti letto:Medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza, Osservazione breve intensiva presso il pronto Soccorso, Radiodiagnostica, Radiodiagnostica interventistica, Emodinamica, Sale operatorie centralizzate, Posti letto tecnici di Terapia intensiva post operatoria.