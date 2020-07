UniSalento: sottoscritto accordo per la nascita del Distretto Biomedicale

Formazione, ricerca e innovazione tecnologica per il benessere delle persone e la crescita della collettività. Per puntare a questi obiettivi coniugando esperienza accademica e know-how imprenditoriale, l’Università del Salento e Medtronic Italia assieme all’Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR Nanotec) e al Center for Biomolecular Nanotechnologies dell’Istituto Italiano di Tecnologia (CBN - IIT Lecce) hanno sottoscritto una proposta di collaborazione che porterà alla creazione, in Puglia, di un Distretto biomedicale. La presentazione questa mattina al Rettorato di Lecce alla presenza del Rettore Fabio Pollice e di Michele Perrino, Presidente e Amministratore Delegato di Medtronic Italia, azienda che si occupa di tecnologie, i servizi e le soluzioni mediche.

Il «Salento Biomedical District» punta a creare una piattaforma attraverso cui veicolare, sviluppare e implementare la cultura biotecnologica, mettendo a fattor comune le esperienze accademiche e industriali per la creazione di valore nel settore healthcare. L’ambizione è quella di facilitare la sinergia, il dialogo e la crescita puntando sulle forti potenzialità già presenti sul territorio e che ora potranno finalmente attrarre interesse nazionale ed internazionale. Tra le prime iniziative, proprio dal Salento Biomedical District e con priorità sugli ambiti sensoring and monitoring, partirà in autunno un «hackathon tour» che vedrà il coinvolgimento di makers, imprenditori, ricercatori e innovatori con l’obiettivo di favorire la convergenza tra medicina e nuove tecnologie.