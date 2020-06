Gallipoli, si scontra con un'auto e vola dalla bici: grave bimbo di 11 anni

LECCE - Sarebbe in gravi condizioni il bimbo di 11 anni, originario di Sannicola, rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era a bordo della sua bicicletta, in via Sferracavalli, prosecuzione della provinciale 194, a Gallipoli.

Non sono ancora chiare le ragione per le quali il bambino che si è immesso sull'arteria principale da una stradina laterale, è andato a scontrarsi con un'auto, finendo rovinosamente sull'asfalto. Alla guida della vettura, una Mini Cooper, una coppia di 50enni di Tuglie. Il bambino è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Al vaglio dei carabinieri la dinamica dell'incidente.