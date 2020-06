Moto contro auto sulla Maglie-Otranto: muore centauro 47enne

Un motociclista è morto all’alba all’ospedale di Scorrano (Lecce) dopo essersi scontato con un’auto durante un sorpasso nella serata di ieri sulla strada Maglie-Otranto. Sulla vettura viaggiavano due donne che sono rimaste illese.

A quanto si è appreso, Carlos Eduardo Buccelli, brasiliano di 47 anni residente da tempo in Salento, a Botrugno (Le), guidava la sua Harley Davidson quando, in prossimità dello svincolo per Giurdignano, poco distante da Otranto, è avvenuto l’incidente. Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale.