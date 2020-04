Coronavirus: in Rsa Soleto arriva ispezione ministeriale

È prevista per questa mattina l’ispezione disposta dal Ministero della Salute all’interno de «La Fontanella», la Rsa di Soleto , diventata uno dei maggiori focolai di Covid 19 in Puglia , con 88 anziani contagiati e 17 deceduti. Sarà un’ispezione da remoto, per via delle restrizioni anti virus e si snoderà lungo l’asse Roma, Bari, Lecce e Soleto.

I carabinieri del Nas insieme agli operatori dell’Asl/Le, che dallo scorso 25 marzo gestisce la struttura, saranno telecollegati con gli ispettori del Ministero della Salute a Roma e contemporaneamente anche con la Regione Puglia e la sede della direzione generale dell’Asl Lecce. Il collegamento avverrà da una zona protetta della Rsa, per motivi di sicurezza. All’interno della struttura è infatti ospitata ancora una ventina di anziani, tutti positivi.

Sul caso della rsa salentina la Procura di Lecce ha aperto un fascicolo d’inchiesta nel quale risultano indagati direttrice, amministratore unico e responsabile sanitario della struttura con l’accusa di abbandono di persona incapace e diffusione colposa di epidemia.