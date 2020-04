Salento, festa in piscina nonostante la quarantena: a denunciarli sui social è Selvaggia Lucarelli

LECCE - In barba ai divieti governativi per l'emergenza Coronavirus, un gruppo di giovani dà una festa nella villa di campagna con tanto di champagne a bordo piscina. Le foto sono state scovate da Selvaggia Lucarelli che le ha pubblicate sul suo profilo Instagram accompagnandole con un commento sarcastico: «Non ci facciamo mancare niente: feste in piscina a Lecce, grigliate a Riccione, il cattivo ragazzo del quartiere che sfida le forze dell’ordine. Tutto da condividere sui social, ovviamente eh. Geniale. (a chi lo chiede no, non sono conviventi, la piscina è a Poggiardo, alcuni invitati sono di Maglie e le storie sono state postate da più presenti)». La denuncia social ha fatto rapidamente il giro del web indignando gli utenti.