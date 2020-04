Coronavirus, a 63 anni muore Rocco Merico, dirigente Provincia di Lecce

A 63 non ce l'ha fatta Rocco Merico, Dirigente della Provincia di Lecce, che si è spento ieri sera a causa del Coronavirus. Era ricoverato da quasi un mese, inizialmente a Galatina (Le), poi era stato portato al Dea del capoluogo salentino. Era intubato ma non si è più ripreso. Il presidente della Provincia Stefano Minerva, i consiglieri, il direttore generale, il segretario generale, il capo di gabinetto, lo staff del presidente, i dirigenti e i dipendenti tutti lo ricordano con stima, affetto e commozione e si uniscono al dolore della famiglia in questo triste e doloroso momento.