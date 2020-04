Torre Lapillo, il bar chiuso per Coronavirus si inventa il contest: «Spumone gratis al jingle più bello»

Un jingle per ammazzare la noia e accendere la speranza, un laboratorio dove assemblare gelato alla nocciola e al cioccolato, amarene e altre bontà per farne spumoni, in attesa di tempi migliori. Cristian Ascanio, titolare dello storico bar gatto Nero a Torre Lapillo, pur in previsione di un’estate difficile che metterà in serio pericolo le casse di molte attività come la sua, ha deciso di reagire col sorriso e la positività.

Un contest sonoro, sulle frequenze Whatsapp, con la creazione di jingles sul tema "gelati e gattaccio”. Nel frattempo, consegna a domicilio in zona di spumoni realizzati seguendo l’antica tradizione di papà Mario e il giorno di Pasqua, dopo aver valutato tutte le canzonette pervenute, una dolce fornitura in omaggio al primo classificato.

La simpatica tenzone ha coinvolto decine di frequentatori abituali del locale in riva al mare, che si sono cimentati in tarantelle e reggaeton con rime baciati e spirito goliardico. Difficile la scelta finale. Intanto si reagisce, col sorriso.