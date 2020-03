Nel Leccese commessa positiva, chiude market: sindaco autorizza cittadini a spostarsi

CARPIGNANO SALENTINO - Un supermercato di Carpignano Salentino, situato nella zona artigianale del paese, ha sospeso da ieri l’attività dopo che una delle commesse ha riferito di essere positiva al Coronavirus, facendo così scattare la quarantena per tutti i dipendenti.

La notizia è stata postata sulla pagina Facebook del Comune salentino, dal sindaco Mario Bruno Caputo che ha spiegato ai cittadini il motivo della chiusura del supermercato. La commessa contagiata abiterebbe in un comune vicino, secondo quando scrive il sindaco che rivela come già dallo scorso 24 marzo si fosse diffusa in paese la notizia relativa alla positività della donna. La voce non era però stata confermata fino a oggi quando i titolari del supermercato hanno pubblicato la motivazione ufficiale della chiusura, spiegando che è dovuta alla decisione del personale di mettersi in quarantena per un caso di positività di una commessa.

«Non potendo assumere provvedimenti comunali in materia e in attesa delle decisioni delle Autorità competenti- spiega il sindaco Caputo - ci saremmo aspettati dalla proprietà la decisione di buonsenso di chiudere immediatamente il supermercato, come accaduto in altri comuni per altre attività commerciali. Neppure l’Asl e la Prefettura, pure prontamente allertate, hanno provveduto a comunicarci alcuna notizia ufficiale. Ad oggi non sappiamo se, quando e in quali condizioni, il supermercato riaprirà».

In un post successivo, il sindaco annuncia che la Prefettura per motivi di necessità, dettati dalla chiusura del supermercato, ha disposto la possibilità per i cittadini di spostarsi nei paesi vicini per l’approvvigionamento alimentare «una volta esaurite le scorte degli altri esercizi presenti nel territorio di Carpignano Salentino, solo per raggiungere il supermercato del paese più vicino e per la sola giornata di oggi 28 marzo».