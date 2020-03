Coronavirus, a Vernole fiori regalati accompagnati da un sorriso

VERNOLE - Costretta a chiudere temporaneamente il negozio sulla base del Dcpm dell’11 marzo scorso, una fiorista di Vernole, piuttosto che mandare i suoi fiori al macero, ha deciso di portarli in dono nelle case del suo paese. Un piccolo gesto per regalare un pò di colore e un sorriso in questi giorni di affanno. Nello scorso weekend la giovane fiorista salentina a bordo del suo furgoncino ha fatto il giro del piccolo comune, lasciando sugli usci delle case le composizioni floreali listate con un nastro e recanti un biglietto con su scritto:

«I fiori sono coraggiosi. Trovano sempre il modo per sbocciare in ogni stagione. Facciamo come loro, troviamo il coraggio di resistere per sbocciare più forti di prima».