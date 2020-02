Coronavirus, caso sospetto in Salento: è una donna tornata dalla Cina

LECCE - Una insegnante salentina, tornata in Italia da Hong Kong con febbre e tosse persistente, è stata trasportata al Policlinico di Bari per escludere il contagio da Coronavirus. A quanto si apprende, la donna è rientrata dalla Cina utilizzando un volo con scali in altri Paesi.

La donna è stata visitata al pronto soccorso di un ospedale della provincia di Lecce dove i medici hanno deciso di inviarla a Bari, centro di riferimento per il Coronavirus in Puglia, dove saranno eseguiti accertamenti.