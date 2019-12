Lecce, ex poliziotto su Facebook: «Accoltellato dalla mia ex moglie»

«Sono stato accoltellato dalla mia ex moglie al termine di una lite».

Lo annuncia sul suo profilo Facebook Antonio Rizzo, ex ispettore di polizia in pensione, attualmente residente in Brasile insieme alla consorte ed alla figlia.

L’uomo, trasferitosi ormai da diverso tempo a Maceiò, città brasiliana sull’Atlantico e capoluogo dell’omonima microregione, l’altra sera ha pubblicato sui social delle foto scioccanti. Il braccio fasciato in diversi punti, il pavimento pieno di chiazze di sangue.

L’ex poliziotto avrebbe ricevuto ben sette coltellate, che lo hanno costretto a rivolgersi alle cure dei medici dell’ospedale del posto.

Fortunatamente per lui non ci sono gravi conseguenze, anche se un nervo sarebbe stato danneggiato a causa di una ferita più profonda e per questo tenuto sotto osservazione.

Dopo le medicazioni Rizzo è stato sottoposto alle visite di routine, ma le sue condizioni di salute sono state giudicate buone.

Stando alle prime dichiarazioni rilasciate dall’ex poliziotto ai sanitari, tutto sarebbe accaduto in seguito ad una banale lite fra le mura domestiche, al termine della quale la ex moglie avrebbe usato contro di lui un coltello da cucina.

Rizzo avrebbe poi formalizzato una dettagliata denuncia presso gli uffici della Delegacia da Policia civil do Brasil.

Toccherà alla polizia locale, adesso, fare chiarezza sull’accaduto e stabilire come siano andate veramente le cose.

È probabile che la ex moglie di Antonio Rizzo venga convocata dagli investigatori per essere interrogata e poter così fornire la sua versione dei fatti.