Galatina, imprenditore agricolo spara a operaio e lo ferisce al volto

LECCE - E’ finita nel sangue una lite, questo pomeriggio a Galatina, tra un imprenditore agricolo di 37 anni e un operaio di 27. Il primo ha sparato un colpo di pistola che ha raggiunto il giovane al volto. L’operaio ferito è ricoverato in prognosi riservata al Vito Fazzi di Lecce ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.