«Danzare la Terra»: Tarantarte firma un weekend di note e balli

Nuovi appuntamenti con “Danzare la Terra”. La rassegna promossa da Tarantarte, in partenariato con Saietta Film e Liquid Farm, fa tappa oggi e domani al Castello Volante di Corigliano d’Otranto.

Si comincia oggi alle 19.30 con l’incontro teorico con il musicista e organettista Massimiliano Morabito, dal 2009 nella formazione del Canzoniere Grecanico Salentino, sul tema “La pizzica pizzica, storia e analisi di un ballo dal passato semisconosciuto e un presente inconsapevole”.

A seguire, alle 21.30 il concerto omaggio alla musica popolare salentina avrà la firma di un trio d’eccezione composto da Massimiliano Morabito (organetto), Giancarlo Paglialunga (voce e tamburo), uno degli interpreti più importanti del panorama della musica popolare salentina e dal 2010 nel Canzoniere Grecanico Salentino, Emanuele Licci (voce, chitarra e bouzuki), una delle voci più importanti della cultura grika.

Domani alle 10,30 è previsto il workshop di organetto con Massimiliano Morabito incentrato sul tema “La musica tradizionale per organetto: dalla Bassa Murgia al Salento meridionale”. Il seminario prende l’avvio dall’analisi e dall’ascolto dei repertori tradizionali per organetto della Puglia Centro Meridionale per proseguire con lo studio e l’esecuzione di alcuni esempi di pizziche pizziche.

Nel pomeriggio dalle 18,30 spazio alla danza con il laboratorio di pizzica pizzica a cura della scuola Tarantarte con la direzione artistica della coreografa Maristella Martella e il coordinamento delle insegnanti Silvia De Ronzo, Manuela Rorro, Laura De Ronzo. Alle ore 20, doppia proiezione dei documentari “Tarantate” di Gianfranco Mingozzi, e “Il Sibilo lungo della Taranta” con soggetto, regia e fotografia di Paolo Pisanelli, regista, documentarista e direttore artistico de La Festa del Cinema del Reale, il quale sarà ospite della serata. “Tarantate” è un lavoro che a vent’anni dalla ricerca di Ernesto De Martino “La taranta” ripercorre le tappe più significative dello sguardo etnografico sul mondo dei tarantati. “Il Sibilo lungo della Taranta”, del regista Paolo Pisanelli, racconta invece il Sud tra modernità e tradizioni dagli anni Sessanta fino a “La Notte della Taranta.”

Come già avvenuto nelle precedenti tappe di Danzare la Terra, anche in questa occasione si aprirà una finestra di dialogo con il territorio attraverso il social tour, che promuoverà la bellezza architettonica e paesaggistica di Corigliano d’Otranto e della Grecìa Salentina. Ospite del social tour sarà il blogger di viaggi Ruggero Falone.