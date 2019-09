Da Calimera alla rivista Science Advances: la favola di Francesco, che studia l'origine del popolo italiano

Un ricercatore calimerese sulla rivista scientifica internazionale Science Advances. Francesco Montinaro dell’Institute of Genomics di Tartu ha ottenuto la pubblicazione sul numero di settembre della prestigiosa rivista specializzata, per un lavoro effettuato in team con altri ricercatori delle Università di Oxford, Pavia e Torino. Montinaro e gli altri scienziati hanno caratterizzato il livello di variabilità del Dna degli italiani e ricostruito gli eventi di migrazione e scambio dei geni che si sono verificati nella penisola negli ultimi millenni e, inoltre, hanno stimato le conseguenze delle interazioni fra Homo Sapiens e Neanderthal avvenute circa 50mila anni fa. «Con questo lavoro siamo giunti a diversi importanti risultati - spiega Montinaro - Abbiamo potuto notare come la genetica degli italiani rifletta la geografia della nazione: un gradiente Nord-Sud lungo la penisola e la separazione della Sardegna.

Abbiamo scoperto che il mescolamento delle popolazioni ha avuto un ruolo chiave nel plasmare la distribuzione della variazione genetica italiana. Abbiamo individuato in Italia la presenza di una nuova componente antica, maggiormente presente negli italiani del Sud, che risalirebbe a popolazioni del Caucaso che avrebbero raggiunto il Meridione nel corso di un processo di espansione che avrebbe coinvolto anche la parte meridionale dei Balcani. E la curiosità è che questa componente differisce da tutte le altre simili riscontrate in Europa. Infine - conclude il ricercatore calimerese - abbiamo scoperto come l’eredità genetica dei Neanderthal sia diversa in Italia rispetto al resto dell’Europa».

Un’importante ricerca che permette di comprendere qualcosa in più sulle origini del popolo italiano. L’articolo, in inglese, è leggibile anche sul sito della rivista https://advances.sciencemag.org con il titolo “Population structure of modernday Italians reveals patterns of ancient and archaic ancestries in Southern Europe».