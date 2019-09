Cursi, alleva pecore senza marchio e maiali lasciati al sole e al freddo: denunciato

I carabinieri forestali di Maglie (Le) hanno denunciato a Cursi, in località Masseria Santi Viti, un 72enne, P.G., dopo un controllo degli animali che allevava. Sono stati individuati 17 bovini, 42 tra capre e pecore, 2 asini e 47 maiali, quasi tutti senza marchi identificativi. Una pecora, marchiata, è risultata rubata. I maiali inoltre erano tutti chiusi in un recinto all'aperto senza alcuna protezione dal sole e dalle intemperie. Tutti gli animali sono stati sequestrati e l'allevatore denunciato per maltrattamento.