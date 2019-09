Trepuzzi, avvicina una conoscente in macchina e tenta di baciarla: denunciato

Una donna a Trepuzzi (Le) ha denunciato ai carabinieri un episodio accaduto la mattina del 30 agosto, intorno alle 6.30. La donna, infatti, ha raccontato ai militari che mentre stava camminando in macchina in Via Don Bosco ha notato un uomo di sua conoscenza, che le ha fatto cenno di fermarsi. La vittima si è fermata e lui ha tentato di baciarla. La donna ha reagito prontamente, e l'uomo si è allontanato in macchina. Provata e scossa, è andata in ospedale . L'uomo è stato denunciato per violenza sessuale, violenza privata e lesioni personali dolose.