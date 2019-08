Discoteca non autorizzata a Vernole: sequestrata parte di un'area camper

I carabinieri di Lecce hanno sequestrato una parte dell'area camper Parco Manà, in località Termolito, nel comune di Vernole, che aveva programmato per il mese di agosto 9 eventi musicali. La porzione del parco che è stata sequestrata (non è compresa l'area destinata alla sosta dei camper) rientra in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico: la società che gestisce il sito aveva chiesto le dovute autorizzazioni, che tuttavia erano state rigettate per la mancanza dei requisiti di legge, dal momento che l'unica destinazione dell'area era la sosta dei camper con servizi annessi (piccola piscina, bar e area pic nic).

La società, tuttavia, ha organizzato e svolto abusivamente le serate, nelle notti del 13 e 14 agosto. Le attività non autorizzate sono state riprese con alcuni filmati, perciò è scattato il sequestro di 20 casse acustiche di grandi dimensioni, una zona per il dj-set con relative attrezzature, tavolini, sedie, l'area pic nic e la piscina.