Casalabate, droga nello zaino nella Notte di San Lorenzo: in manette 18enne

LECCE - Beccato nella notte delle stelle cadenti con uno zaino in spalla pieno di marijuana: è successo a Casalabate dove un 18enne di Trepuzzi è stato fermato in piena notte, attorno alle ore 3, dai carabinieri durante uno dei tanti controlli attuati nelle località marine, prese d’assalto in occasione di San Lorenzo.

Quando i militari hanno incrociato il giovane, sembra che questi abbia avuto una reazione, tentando di disfarsi di un involucro che aveva fra le mani. La mossa non è sfuggita ed è stato recuperato. Dentro c’erano circa 7 grammi di marijuana. I militari hanno voluto andare più a fondo e così hanno pensato bene di procedere a una perquisizione più estesa. Nelle tasche e nello zaino che portava in spalla. Dentro c’erano una busta con circa 240 grammi della stessa sostanza e un bilancino elettronico.

Visto il tipo di ritrovamento, dopo il sequestro di tutto il materiale, per il giovane è scattato l’arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Ora si trova ai domiciliari.