Atti vandalici sul bus per il mare: ad agosto niente corse fino a Casalabate

Sospeso a causa degli atti vandalici il servizio bus da Trepuzzi e Squinzano a Casalabate. Nessun pullman da e per il mare a partire dal 3 agosto prossimo: una situazione non più sostenibile, numerosi gli episodi registrati sulle vetture o consumate alle fermate, che ha portato le due amministrazioni comunali a dire basta. Un deja vu già verificatosi nel 2017 e nel 2018 e che si è ripetuto anche nel corso di questa estate. «Dopo un avvio che ci ha lasciato ben sperare, i fatti si sono presto ripetuti - sottolinea il sindaco di Trepuzzi, Giuseppe Taurino - con la medesima gravità e, di concerto con il sindaco di Squinzano, Gianni Marra, abbiamo deciso di interrompere l’erogazione del servizio che per il 2019 stavamo offrendo per tramite di Stp».

Vandalismo, episodi di disturbo di pochi individui, giovani e giovanissimi, che unito al silenzio di molti, che non hanno dimostrato alcun interesse a denunciare quanto accaduto, ha portato alla clamorosa decisione. «Due anni fa - ricorda Taurino - fu io stesso a denunciare quanto accadeva sulle navette, sperando che il mio esempio fosse seguito da chi aveva assistito ai danneggiamenti e agli incresciosi episodi, ma il mio gesto rimase isolato. Spero che stavolta sia diverso e che i colpevoli siano individuati e puniti». «Ne va del nostro senso civico e del rispetto - conclude Taurino - del bene pubblico». Al momento la sospensione del servizio, pensato per portare al mare anziani e giovani in piena sicurezza, è stata fissata sino al 10 agosto. Qualora i responsabili dovessero essere scoperti, si potrebbe pensare alla riaccensione degli autobus per l’ultimo scorcio di estate.