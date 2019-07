L'estate dei vip nel Salento: Naomi Watts in un resort a Casalabate

Naomi Watts ospite in Puglia. L’attrice britannica ha soggiornato in questi giorni in un resort nella zona di Casalabate, nei pressi di Lecce, come testimonia il suo profilo Instagram, con tanto di hashtag #Puglia e un’emoji con la bandiera italiana. La protagonista del film cult Mulholland Drive è infatti stata l’altro ieri ospite di un matrimonio di amici - cui ha preso parte anche la cantautrice australiana Suze DeMarchi - che ha raccontato in immagini attraverso l’hashtag #azbec.

In quel contesto, l’attrice, con un abito bianco con cuori rossi, ha scattato dei selfie con le altre amiche e invitate alla cerimonia. Gli scatti di ieri invece mostrano dei momenti di completo relax: nel primo Watts sta sorseggiando il suo primo spritz della stagione - come lei stessa aggiunge nei commenti dei follower, tra cui quello della comica Chelsea Handler - nel secondo ha addosso il costume da bagno e un kimono sulle spalle mentre posa con il suo bicchiere di fronte a una delle porte del resort. Un po’ di riposo per l’artista quindi, che nel 2020, dopo Gipsy e Twin Peaks 3 dovrebbe tornare in televisione nella serie prequel di Game of Thrones.

Il mese prossimo invece, nelle sale statunitensi, è prevista l’uscita del suo ultimo film Luce. Non si sa quanto Watts si fermerà in Puglia: nei giorni scorsi ha fatto una capatina a Notting Hill, il quartiere di Londra, per visitare il nuovo store del suo brand di prodotti di bellezza che aprirà a settembre.