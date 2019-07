Martignano, solo tre bimbi iscritti alla prima elementare: frequenteranno con quelli di seconda

Solo tre bambini iscritti alla prima elementare per il prossimo anno scolastico. E così la classe viene cancellata e deciso che i piccoli frequenteranno insieme con i più grandicelli della seconda classe. Con tutto quello che ne potrà conseguire, per i bambini ma anche per gli insegnanti.

Accade a Martignano, piccolo centro della Grecìa salentina di 1.644 abitanti, dove i nati, nel 2018, sono stati appena 13, mentre i defunti sono stati 21.