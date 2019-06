Intera famiglia rischia di affogare a Casalabate: salvate 4 persone

La giornata di mare di una famiglia di quattro persone, mamma, papà e due bambini, poteva finire in tragedia. Sono stati infatti salvati dal titolare del lido Mosquito di Casalabate (Le) e da un bagnino in servizio, in quando erano in difficoltà a causa del mare molto agitato. Il guardaspiaggia e il titolare non hanno esitato a buttarsi in acqua per salvarli: molto spavento anche tra chi ha assistito alla scena, ma per fortuna non ci sono state conseguenze gravi.