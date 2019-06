Otranto, la premiazione dell'Istituto di Cultura Salentina

OTRANTO - Si è svolta ieri sera nella piazzetta dell'Immacolata di Otranto la cerimonia di premiazione dell'Istituto di Cultura Salentina con ospiti d’eccellenza che si sono distinti per il loro impegno sul fronte artistico – letterario, sociale, culturale ed imprenditoriale in favore del Salento e della Puglia. A vincere il 2° Premio Internazionale ICS quest’anno è stato il Magnifico Rettore, Chiar.mo Prof. Vincenzo Zara, giunto alla fine del suo mandato, per gli importanti risultati registrati dall’Ateneo salentino sul fronte dell’ampliamento e del miglioramento dell’offerta formativa in grado di contrastare la fuga degli studenti verso il nord.

Riconoscimenti anche per la giornalista e scrittrice Enrica Simonetti e per il fotografo Nicola Amato per l’opera artistico – letteraria “Puglia, viaggio nel colore” (Adda Editore), per il dott. Paolo Pagliaro, Presidente di Cuoreamico Onlus per il costante impegno profuso a sostegno dei bambini salentini affetti da gravi patologie e per l’attore Mingo De Pasquale interprete d’eccellenza nello spot per la sensibilizzazione sulle problematiche dell’autismo.