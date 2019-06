Nefrologia: all'ospedale di Gallipoli arriva la dialisi turistica

Potenziata all’ospedale di Gallipoli la Nefrologia, compresa la tanto attesa Dialisi Turistica, che partirà dall’1 luglio, servizio indispensabile per i non pochi pazienti emodializzati che scelgono queste spiagge per le loro vacanze.

L’arrivo in organico di un terzo medico consentirà al responsabile dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi, Alessandro D’Amelio, di rivedere l’organizzazione complessiva del reparto. D’intesa con la direzione medica del Sacro Cuore, ha stilato un programma dettagliato: dall’1 giugno scorso è stato già ripristinato il servizio di Pronta Disponibilità medica e infermieristica, notturno e festivo, per le urgenze nefro-dialitiche che, ora garantite, non sarà più necessario dirottare verso l’ospedale di Casarano. Dal 18 giugno, inoltre, verrà riaperto l’Ambulatorio di Nefrologia, temporaneamente disattivato nel novembre scorso, per visite specialistiche il martedì e il giovedì (ore 9-12), con prenotazione tramite CUP. Poi il 19 giugno verrà attivato il nuovo servizio di Ecografia dell’Apparato Urinario (Reni e Vescica), all’Ambulatorio di Nefrologia ogni mercoledì (9-12) con richiesta al CUP.