Verso il Premio Barocco, con D'Alessio, Cristicchi, Boom da Bash

Conto alla rovescia sulla serata finale del Cinquantesimo Premio Barocco a Gallipoli. Dopo le tappe di avvicinamento già raccontate e vissute, è ora il tempo di conoscere i nomi delle personalità che riceveranno la Galatea Salentina firmata dal maestro Egidio Ambrosetti.

Saranno premiati l’attore, regista e conduttore televisivo Paolo Ruffini, il giornalista Paolo Liguori direttore di TGcom24, il gruppo musicale Boomdabash reduce dal successo sanremese, il cantautore Simone Cristicchi, il duo comico dei Panpers, al manager Vito Cozzoli capo di gabinetto del Ministero della sviluppo economico, all’ex ministro Livia Turco oggi presidente della Fondazione «Nilde Iotti», all’imprenditore Antonio Sergio Filograna e al manager e uomo della finanza René De Picciotto.

Ritornerà, in occasione del Cinquantesimo, anche il Premio Barocco Oro, che in passato era stato conferito soltanto a Sophia Loren e sarà consegnato a Gigi D’Alessio. Un riconoscimento straordinario per il cantautore napoletano, che aveva già ricevuto la statuina nel 2009, per l’affetto dimostrato da sempre nei confronti del Premio Barocco e della Puglia in genere.

Il patron del premio Fernando Cartenì e il figlio Andrea, che ne è il direttore artistico, non hanno però acceso tutti i riflettori: rimangono da rivelare alcuni nomi, fra cui un prestigioso Premio alla carriera.



La serata che, giova ricordare, il prossimo 25 maggio s’avvarrà del maxi-palcoscenico del Teatro Italia, sarà condotta dal giornalista del Tg1 Francesco Giorgino. Trattenuto lontano da Gallipoli, ieri, nel corso della presentazione dell’evento, è intervenuto in collegamento telefonico, ha ribadito d’essere lieto della quarta presenza consecutiva sul palcoscenico ed ha anticipato una richiesta agli organizzatori: uno spazio per ricordare con il patron Cartenì i momenti salienti del passato, ma anche per tracciare le linee guida del futuro. Giorgino avrà al suo fianco - ed è una a novità assoluta - il trio comico Cicira e Tria, che, sempre ieri, ha dato il suo frizzante contributo all’incontro.

Il cartellone prevede anche la partecipazione dell’Orchestra Terra del Sole diretta dal maestro Enrico Tricarico, compagine composta da trenta musicisti e reduce da numerosi successi anche all’estero.



A guidare il pubblico verso il «tappeto rosso» del Teatro Italia, sarà invece la Fanfara del VII Reggimento Bersaglieri che offrirà alla città un concerto evento per le principali vie urbane.

Anche il sindaco Stefano Minerva, impegnato a Lecce dalle funzioni di presidente della Provincia, si è avvalso della tecnologia per collegarsi ed inviare il suo saluto ai presenti. Nell’incontro, introdotto da Laura Stefanelli, il Comune è stato rappresentato dall’assessore al turismo Assunta Cataldi, il Comitato scientifico del Premio dall’avvocato Pasquale Corleto e l’Unisalento dal prorettore Rossano Ivan Adorno.

Da oggi, al botteghino del Teatro Italia sono in vendita i biglietti per la serata (prezzo, 10 e 15 euro).