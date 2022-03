La Puglia regina dell’extravergine d’oliva: ben 38 premi al «5 Gocce Bibenda 2022»

La Puglia regina dell’olio extravergine d’oliva di qualità, quest’anno sul podio nazionale più alto con ben 38 oli insigniti del prestigioso riconoscimento delle «5 Gocce Bibenda 2022», la valutazione italiana dell’eccellenza nella guida ai migliori vini, grappe, oli e ristoranti d’Italia edita da Fondazione Italiana Sommelier. Un traguardo decisamente entusiasmante in un momento fortunato per l’olio pugliese al quale i turisti guardano con un interesse sempre crescente.

A raccontarlo sono le tendenze e i dati: i visitatori che raggiungono la Puglia amano il contatto con la terra, raccogliere le olive con le proprie mani, degustare il prodotto nei frantoi, andare alla scoperta delle masserie e adottare gli ulivi. Insomma, il massimo riconoscimento in guida ottenuto per l’ultima campagna olearia pugliese (quella del 2021) arriva proprio al momento giusto. Diffondere la cultura dell’olio extravergine d’oliva per avvalorare il concetto di un prodotto simbolo della tradizione gastronomica locale è, infatti, la priorità della Fondazione Italiana Sommelier Puglia, l’unica organizzazione che promuove sul territorio corsi di specializzazione sulla comunicazione dell’olio e che rilascia una attestazione professionale di Sommelier dell’Olio riconosciuta in 31 Paesi del mondo.

«Vogliamo riconoscere l’impegno dei produttori pugliesi che lavorano per raggiungere un livello qualitativo del prodotto sempre più alto e che merita di essere raccontato da comunicatori preparati e competenti», ha spiegato il presidente della Fondazione in Puglia, Giuseppe Cupertino. Le 5 Gocce saranno ufficialmente consegnate ai produttori questa sera, per la prima volta in una cena di gala a Savelletri di Fasano. Durante la serata, promossa con il contributo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia, la nuova Guida Oli Bibenda 2022 sarà presentata alle istituzioni e ai giornalisti. Seguiranno la premiazione dei produttori pugliesi e la degustazione degli oli abbinati al menù firmato dallo chef Domingo Schingaro.

«L’evento rappresenta da una parte un momento di celebrazione delle aziende pugliesi premiate in Italia, dall’altra, un’occasione di incontro fra i produttori della nostra terra che così potranno confrontarsi sulle politiche di valorizzazione del comparto olio a livello nazionale e internazionale», ha spiegato Cupertino.

Questi gli oli vincitori delle 5 Gocce: Olio Evo Monocultivar Peranzana 2021 di Agricola Piano, Olio Evo Monovarietale Coratina 2021 di Amore Coltivato, Olio Evo Coppadoro 2021 di Ciccolella, Olio Evo Denò 2021 di Congedi, Olio Evo Aura Monovarietale Peranzana 2021 di Corleto, Olio Evo Verde Oro 2021 di Costantino, Olio Evo L’Oro di Angelo Monocultivar Picholine 2021 di Costantino Solimando, Olio Evo Monocultivar Coratina 2021 di Covan-Corona delle Puglie, Olio Evo Sei Cinque Zero 2021 di Crudo, Olio Evo di Bari Bitonto Tenuta Torre di Mossa 2021 di De Carlo, Olio Evo Giove 2021 di Depalo, Olio Evo Biologico Natyoure Selezione Gold 2021 di Domenico Mossa, Olio Evo Monovarietale Posta Locone 2021 di Fratelli Ferrara, Olio Evo Gran Cru Coratina 2021 di Galatino, Olio Evo Monocultivar Cima di Mola 2021 e Olio Evo Monocultivar Coratina 2021 di Intini, Olio Evo Selezione 2021 di Le Ferre, Olio Evo Biologico Monovarietale Coratina Gran Pregio 2021 di Maria Caputo, Olio Evo Monocultivar Coratina 2021 di Masseria San Domenico, Olio Evo Intrepido 2021 di Mazzarrino, Olio Evo Mimì Coratina 2021 di Mimi’-Donato Conserva, Olio Evo Cru di Coratina Biologico 2021 e Olio Evo Ricerca 2021 di Monterisi, Olio Evo Grand Cru Macchia di Rose 2021 e Olio Evo Coratina Denocciolato 2021 di Muraglia, Olio Evo Picholine Karpene 2021 di Pietrasanta, Olio Evo Rea 2021 di Pujje, Olio Evo Terra di Bari Castel del Monte Don Gioacchino 2021 di Sabino Leone, Olio Evo Grandi Oli l’Olio di Mia Figlia 2021 di Scisci, Olio Evo Delia Audace 2021 di Sololio, Olio Evo Monocultivar Coratina 2021 di Spaccavento, Olio Evo Blend 2021 di Tenuta Venterra, Olio Evo Bio Coratina 2021 di Tenute Allegretti, Olio Evo Monovarietale Coratina Assoluto 2021 di Tenute Caputo, Olio Evo Coratina 2021 di Terre D’Oria, Olio Evo Olio Infiore Riserva 2021 di Tommaso Fiore, Olio Evo 2021 di Varvaglione, Olio Evo Monocultivar Peranzana Monocooltivar 2021 di Visconti.