Cartelli distanziamento su metro Milano

MILANO, 27 APR - "Attenzione. Mantieni la distanza di 1 metro dai passeggeri. Tutela la tua salute e quella degli altri. Grazie per la collaborazione". Sono i cartelli comparsi stamani sulle porte d'accesso ai vagoni della metropolitana di Milano, affissi da Atm, l'azienda dei trasporti milanesi per garantire il distanziamento sociale in vista della fase 2 per i trasporti in città. E su alcuni sedili delle metro sono presenti anche adesivi con su scritto "non sederti qui. Rispetta le distanze", per fare in modo, appunto, che i passeggeri non si siedano uno accanto all'altro. E poi ancora altri cartelli spiegano che "seguire le regole è una sana abitudine, lascia scendere prima di salire sui mezzi, occupa lo spazio più libero". Già ieri erano stati predisposti cerchi rossi, stampati per terra a un metro di distanza l'uno dall'altro con la scritta 'Stai qui-Stand here', ad alcune fermate dei mezzi pubblici milanesi.