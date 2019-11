Frode 'carosello' da 200 mln, 17 arresti

PRATO, 12 NOV - "Secondo quanto ricostruito abbiamo verificato circa 40 milioni di euro di Iva evasa e omessi tributi di imposta per 20 milioni di euro", per un volume d'affari fittizi ricostruito di circa 200 milioni di euro: "Ma dagli accertamenti che stiamo continuando a fare si vedrà salire di molto questa cifra". E' quanto spiegato dal procuratore di Prato Giuseppe Nicolosi e dal colonnello Massimo Ricciardello, comandante della guardia di finanza pratese in merito a un'inchiesta su una presunto sodalizio illecito operante a Prato, Livorno, Pistoia ed in altre località, dedito da circa sei anni a reiterate 'frodi carosello' nel settore del commercio di materie plastiche. L'operazione ha portato oggi all'esecuzione di 17 misure di custodia cautelare, una in carcere, il resto ai domiciliari, tra Prato, Livorno, Pistoia, Milano e Alessandria, e a 57 perquisizioni eseguite da 160 finanzieri che hanno provveduto anche al sequestro preventivo di beni per oltre 26 milioni di euro. In totale sono 39 gli indagati.