Guida ai locali storici anche su app

MILANO, 21 GIU - Duecentoquindici locali che rappresentano complessivamente quasi 40 mila anni di storia, un itinerario nell'Italia da gustare tra prime volte, curiosità, record e ospiti illustri dei più antichi ristoranti, hotel e pasticcerie cult. Sono quelli raccontati dalla Guida 2019 ai "Locali storici d'Italia", il volume gratuito curato dall'omonima associazione e presentato oggi a Milano, lanciato per la sua 43/a edizione per la prima volta anche in formato app. "Questi locali rappresentano dei veri e propri 'musei dell'ospitalità' - spiega Enrico Magenes, presidente dell'Associazione Locali Storici d'Italia -, una risorsa eccezionale per il turismo culturale che consente di scoprire concretamente, attraverso testimonianze, arredi e ricordi, il patrimonio storico del nostro Paese". Alla presentazione ha partecipato anche il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio.