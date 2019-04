Oblak con l'Atletico Madrid fino al 2023

ROMA, 18 APR - L'Atletico Madrid ha annunciato il prolungamento di contratto del portiere Jan Oblak, che giocherà con i 'Colchoneros' fino al 30 giugno 2023: secondo le cifre pubblicate dal quotidiano spagnolo As, allo sloveno andranno 10 milioni netti a stagione. Oblak diventerà così uno dei portieri più pagati della storia del calcio, con uno stipendio solo di poco inferiore a quello del collega spagnolo David De Gea, che difende i pali del Manchester United. A un salario così esoso, tuttavia, non corrisponde una clausola altrettanto elevata: per avere Oblak, infatti, basterà pagare 120 milioni. La precedente clausola era 'solo' di 100 milioni.