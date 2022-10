Festa di beneficenza per la lotta anti-Xylella

Una grande festa di beneficienza con cuochi, pasticceri, pizzaioli e mixologist dell’alta ristorazione italiana. Si chiama «Stelle D’Autunno» l’evento organizzato da «Italia Squisita» - piattaforma multimediale e magazine cartaceo sulla cucina e l’accoglienza gourmet - in collaborazione con Borgo Egnazia.

La serata, in programma domani 11 ottobre alle ore 19.30, esalterà la cucina pugliese nella sua massima espressione e miscelerà la tradizione con la creatività in una festa diffusa tra le vie, le case in tufo e la piazza di Borgo Egnazia a Savelletri. L’intero ricavato sarà devoluto alla onlus «Save the Olives», organizzazione no profit di volontari che affronta da anni l’epidemia della Xylella Fastidiosa in Puglia. Presenti le grandi firme Michelin della cucina pugliese, i maestri della tradizione e della pasticceria, giovani emergenti nonché professionisti della panificazione e dell’arte pizzaiola, insieme a ospiti speciali provenienti dal resto d’Italia. Un menu studiato per celebrare l’autunno pugliese con una degustazione aperta al pubblico, itinerante e ricca di tanti assaggi di buona cucina.

Non solo cuochi e piatti d’autore, ma anche selezione di aziende che proporranno i propri prodotti in purezza e in abbinamento. Materie prime uniche e piatti tipici, interpretazioni fantasiose e profumi di alta cucina, la serata sarà il tripudio della ristorazione e della gastronomia. «Circa trenta protagonisti fra i più grandi chef Michelin di Puglia a i rappresentanti delle cucine delle Marche, della Basilicata, dell’Abruzzo e della Campania in un importante momento in condivisione con Borgo Egnazia -; ha spiegato Carlo Spinelli, coordinatore editoriale di “Italia Squisita” - il fine è benefico, come solitamente la casa editrice è solita fare. I fondi raccolti, infatti, andranno nelle casse della Onlus “Save the Olives” che non è solo un progetto ma un grido di speranza per l’olivicoltura pugliese falcidiata dalla Xylella».

L’iniziativa - creata da Agostino Petroni e Costantino Parma, due giovani pugliesi che dopo aver girato il mondo sono tornati a casa per combattere il batterio killer, - oggi si avvale anche di un comitato scientifico di eccellenza internazionale con due finalità: aiutare la ricerca di nuove varietà di ulivi autoctoni e, il più urgente, salvaguardare gli ulivi monumentali attraverso la pratica agronomica degli innesti precoci.

Tra gli chef protagonisti della serata Antonio Bufi de «La Gattabuia» di Matera, Domenico Cilenti una stella Michelin di Porta di Basso a Peschici, Stefano Di Gennaro, una stella Michelin di Quintessenza a Trani, Nicola Fossaceca, una stella Michelin di «Ristorante al Metrò» di San Salvo, Teresa Galeone, una stella Michelin di «Già Sotto l’Arco» di Carovigno, Vitantonio Lombardo, una stella Michelin di «Vitantonio Lombardo Ristorante» di Matera, Giovanni Lorusso di “Barz8”» di Bisceglie, Luigi Nardella di «Masseria Montearatro» di Lucera, Errico Recanati di Andreina (Loreto), Domingo Schingaro dello stellato resident «Due Camini» di Borgo Egnazia, Maurizio Tinelli di «Yuki» a Noci e Antonio Zaccardi, una stella Michelin del «Pashà» di Conversano. A onorare la tradizione, inoltre, ci saranno Quirico Turrone, Antonio Campanale e Mimina di Borgo Egnazia, Antonietta Santoro de “Al Bacco della Civetta” di Castelmezzano, Pietro Zito di “Antichi Sapori” di Montegrosso e Peppe Zullo di «Peppe Zullo Ristorante» di Orsara.

Per pane e pizza: Vincenzo Capuano di «Capuano» di Napoli e Milano, Antonio Cera di «Forno Sammarco» in San Marco in Lamis e Antonio Fiore di «Fiore» a Bari.

Folta la rappresentanza dei pasticceri pugliesi: Andrea Barile, Antonio e Vincenzo Daloiso, Nicola Di Lena, Angelica Giannuzzi, Luca Lacalamita, Tiziano Mia, Giuliana Paparella, Eustachio Sapone e Francesco Urbano. Mattia Cilla, Nacho Pappagallo e Lucia Della Guardia, Nicola Ruggiero e Piero Semeraro, infine, guideranno la sezione mixology.