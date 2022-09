Foggia e il rebus aeroporto: i nuovi voli costano 1,7 milioni di euro

FOGGIA - Il primo volo di linea dall’aeroporto di Foggia è atteso venerdì, con la partenza del collegamento per Malpensa affidato alla greca Lumiwings. Undici anni dopo la sfortunata esperienza di Darwin (finita in bancarotta nel 2019) gli incentivi economici messi a disposizione da Aeroporti di Puglia hanno attirato una nuova compagnia di piccole dimensioni, l’unica ad essersi assunta - non gratis - l’onere di riattivare il «Gino Lisa». Ma per far quadrare i conti non basterà: è necessario raggiungere i 280mila passeggeri l’anno...

CONTINUA A LEGGERE SULLA NOSTRA DIGITAL EDITION O SULL'EDIZIONE CARTACEA