ANDRIA - Gli andriesi non ci stanno ad essere esclusi dalla sfilata di Gucci e lanciano «La sfilata dei Mingucci» nel centro storico.

A un giorno dall'evento che vedrà protagonista Castel del Monte per la sfilata della Maison Gucci, i rappresentanti delle storiche Libere associazioni civiche andriesi, preparano la contromossa, che accompagna «il disappunto nei confronti dell’Amministrazione comunale incapace di rendere compartecipe di questo grandioso evento la cittadinanza esclusa completamente anche da una minima iniziativa quale avrebbe potuto essere l’allestimento di un maxi schermo in Piazza Catuma».

Per questo è stata organizzata «La sfilata dei Mingucci» (tipico nome della città di Andria) nella Via Più Stretta, nel centro storico cittadino. «La provocazione è chiara - dicono le associazioni - e sicuramente non sfuggirà agli amministratori locali che evidentemente avrebbero anche potuto considerare lo svolgimento di alcune iniziative collaterali all’evento di Castel del Monte. Altra occasione perduta per la città».