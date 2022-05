Un'ora in meno per i treni da Bari a Bologna: l'annuncio del ministro Giovannini

«Con la legge di bilancio per il 2022 sono stati stanziati 5 miliardi di euro per interventi di miglioramento trasportistico ed urbano sulla linea ferroviaria "Adriatica»: questo l’annuncio del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, al question time ieri alla Camera. Gli obiettivi sono: «ridurre i tempi di percorrenza dei passeggeri, favorendo una più efficace accessibilità dei territori e una migliore connettività. L’effettuazione dei lavori previsti ridurrà i tempi di percorrenza da Bari a Bologna di circa un’ora», ha spiegato il ministro. Quindi «garantire e rafforzare il trasporto ferroviario delle merci in sinergia con i porti del corridoio Adriatico (Pesaro, Ancona, Ortona, Vasto, Termoli, Manfredonia, Barletta, Bari, Brindisi e Taranto); ammodernare i sistemi tecnologici e di sicurezza della linea, innovare, sia sotto il profilo funzionale e urbanistico, le principali stazioni della linea», ha illustrato Giovannini.