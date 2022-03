Scuola, quasi 13 milioni alla Puglia per prorogare i contratti Covid

BARI - Quasi tredici milioni di euro per prorogare i contratti Covid delle scuole pugliesi. È il segretario generale della Uil Scuola Puglia, Gianni Verga, a esprimere piena soddisfazione per quanto stabilito dal ministero dell’istruzione che «ha assegnato le risorse tanto attese dai lavoratori e dalle scuole, un atto di piena responsabilità che restituisce tranquillità al mondo della scuola pugliese e che riguarda 3.146 unità di personale ATA e 942 docenti».

Verga si dice lieto per «la proroga dei contratti Covid fino al termine delle lezioni (9 giugno) e al 30 giugno per la scuola dell’infanzia. Si tratta di un risultato sul quale il sindacato regionale si è speso tantissimo raccogliendo le lamentele provenienti dal mondo della scuola pugliese».

«Le risorse messe a disposizione dell’ufficio scolastico regionale - evidenzia - ammontano a 12.747.374 milioni di euro, che saranno messe subito a disposizione delle scuole per procedere alle proroghe dei contratti in scadenza il prossimo 31 marzo». «È una misura dovuta - conclude Verga - in favore di chi in questi ultimi due anni ha consentito l’apertura delle scuole e lo svolgimento delle attività didattiche in piena sicurezza».