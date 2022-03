Lecce, il padre muore, il figlio non regge al dolore e lo raggiunge a un'ora di distanza

LIZZANELLO (Lecce) - Un legame indissolubile, che li ha uniti in vita e ora nella morte. Padre e figlio, Osvaldo e Giorgio Capone, sono morti questa mattina a un'ora di distanza l'uno dall'altro. E solo una spiegazione può esserci. Giorgio, già minato da una grave malattia, non ha retto alla perdita del padre e l'ha voluto raggiungere.

La notizia l'hanno data i manifesti funebri affissi in tutta la città. La famiglia Capone è molto conosciuta in paese. Osvaldo un tempo era consigliere comunale a Lizzanello, il fratello Luigino, ex sindaco, è attualmente consigliere. Giorgio, poi, di 35 anni, è stato un pioniere del servizio civile nazionale, partecipando ai primi progetti del Comune.

Il dramma ieri mattina. Un malore, forse uno scompenso cardiaco che l'aveva già condotto in ospedale, s'è portato via Osvaldo. Un dolore che per il figlio è stato troppo forte da reggere. Dopo un'ora le sue condizioni si sono aggravate ed è spirato.

Sui manifesti listati a lutto la sintesi della tragedia: «La camera ardente del caro Giorgio è allestita nella propria abitazione, dove in tarda mattinata giungerà il caro Osvaldo». Un unico funerale, domani, con la comunità stretta in un grande abbraccio.