Basilicata, nove positivi su 499 tamponi molecolari

Potenza - In Basilicata ieri sono stati processati 499 tamponi molecolari: solo nove sono risultati positivi al covid-19 (sette di persone residenti in regione). E nelle ultime 24 ore sono state registrate le guarigioni di 22 lucani. Lo ha reso noto la task force regionale, evidenziando che il numero degli attualmente positivi è sceso da 612 a 599. Sempre nelle ultime 24 ore, in Basilicata, non è stato segnalato alcun decesso per covid-19: il totale delle vittime lucane è quindi fermo a 569. Le persone con il covid ricoverate negli ospedali lucani sono 13 (una in meno di ieri), nessuna delle nelle terapie intensive, che, dopo la segnalazione di ieri di un nuovo ingresso, sono così tornate vuote dopo un solo giorno.

La task force regionale ha inoltre comunicato che ieri sono state effettuate 5.413 vaccinazioni e che «a ieri sono 315.766 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (57,1 per cento) e 176.244 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (31,9 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 492.010 su 553.258 residenti (dati portale Poste italiane)».