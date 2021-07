Dl Sostegni bis: Losacco-Delrio (Pd), positivo accordo su fondo ristorazione collettiva

"Il parere favorevole del relatore e del governo, e l’accordo unanime delle forze politiche per l’istituzione di un fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento a causa della pandemia dei servizi di ristorazione collettiva, è un nostro importante successo", così i deputati dem, Alberto Losacco e Graziano Delrio, primi firmatari dell’emendamento sulle misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva.

"Il sostanziale via libera per l’approvazione dell’emendamento a firma mia e di Graziano Delrio, infatti, permette lo stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2021 da destinare per contributi a fondo perduto tenendo conto della riduzione dei ricavi delle imprese nel corso del 2020 rispetto all’anno precedente e del livello di mantenimento in servizio degli addetti. Si rende così giustizia a un settore fino a oggi escluso da ogni aiuto economico e che però, a seguito dei provvedimenti per il contrasto alla pandemia da parte del governo e di alcune regioni ed enti locali, aveva visto il prodursi di interruzioni totali del servizio di ristorazione fornito alla pubblica amministrazione, in particolare alle scuole, e di mensa aziendale e commerciale. Parliamo di aziende che occupano circa 100mila persone, il cui 85% è lavoro femminile, che sono labour intensive, con una presenza femminile maggioritaria e di dimensioni tali da non aver avuto accesso fino ad ora a nessuno dei ristori”, concludono in una nota.