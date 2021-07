Andria, finanziamento al terrorismo internazionale: in quattro in carcere

Andria - In quattro in carcere con l'accusa di finanziamento del terrorismo internazionale. L'operazione denominata «Il Libanese» è stata eseguita dalle prime luci dell'alba al termine di una articolata attività investigativa del settore del contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale. Cinquanta finanzieri , coordinati dalla Dda di Bari, stanno eseguendo, in questo momento,col supporto dello Scico di Roma, l'ordinanza emessa dal gip a carico dei quattro soggetti interessati.

I dettagli saranno resi noti nelle prossime ore.