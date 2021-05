Taranto, rogo doloso in una frutteria

Bari - Un incendio ieri sera si è sviluppato all’interno di una frutteria di Taranto, nella frazione di San Vito, creando ingenti danni. Il rogo di probabile natura dolosa, è stato spento dai vigili del fuoco del comando provinciale. Indagini sono state avviate dalle forze dell’ordine per fare chiarezza sull'accaduto e accertare le responsabilità. Durante l'intervento dei pompieri, il titolare del locale ha realizzato un video, postato sui social, con il quale rivolge un messaggio all’autore o agli autori dell’incendio. «Grazie Taranto, mi sembra più che logico, prima dell’apertura - si sfoga - mi bruci il locale e mi distruggi, secondo il tuo punto di vista. Però non lo hai capito, tu mi hai fatto questo, io ho la forza di farne altri cento di questi, non so se tu avrai la forza di bruciarne altri cento».