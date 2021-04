Covid in Italia, calano nuovi contagi (+8444): sale indice positività (5,8%) e numero morti (+301)

Sono 8.444 (ieri erano stati 13.158) i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia secondo il bollettino di oggi, lunedì 26 aprile, pubblicato dal Ministero della Salute.

I test effettuati nell’ultime giornata, tra tamponi antigenici e molecolari, sono stati 145.819. Si registrano altri 301 morti Covid (ieri furono 217). Il tasso di positività è al 5,8%.

Dall’inizio della pandemia i contagi da Covid-19 registrati in Italia salgono a 3.971.114. I casi attualmente positivi sono 452.812.

I guariti dal Covid sono 3.398.763 (+16.539). La Regione in cui si registrano più casi su base giornaliera è la Campania.

Sono 2.849 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 13 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite,

mentre gli ingressi giornalieri sono stati 132 (ieri 114).

Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 20.635 persone, in calo di 27 rispetto a ieri.

Le dosi di vaccino somministrate in Italia sono in totale 17.751.562 mentre sono 5.215.459 le persone che hanno effettuato anche il richiamo completando il ciclo vaccinale.