Covid in Puglia, giù i contagi (+477) e numero test: indice positività 8%. Tanti i morti (+37). Isolata variante brasiliana

BARI - Come in ogni fine settimana cala il numero dei tamponi processati (5.792) e cal il numero dei nuovo positivi Covid (+477) che sono così distribuiti: 100 in provincia di Bari, 34 in provincia di Brindisi, 39 nella provincia BAT, 208 in provincia di Foggia, 83 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. L'indice di positività di attesta intorno all'8%.

Non accenna a calare, invece, il numero dei decessi a causa del Coronavirus. Ne sono stati registrati ben 37: 2 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 12 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.171.461 test.

175.209 sono i pazienti guariti. 48.728 sono i casi attualmente positivi.