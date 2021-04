L'Italia cambia colore: Puglia resta rossa, 6 regioni in arancio: anche Basilicata

L'Italia cambia ancora colore. Come ogni venerdì, la cabina di regia che riunisce Ministero della Salute e Cts decide oggi sul cambio di colore delle regioni italiane in relazione alle misure anti-Covid. Il ministro Roberto Speranza firmerà in giornata le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 12 aprile 2021.

La Puglia resta in zona rossa: l'indice Rt resta sopra il valore di allerta, nella settimana monitorata, quella dal 29 marzo al 4 aprile, è pari a 1.06, sette giorni prima si attestava a 1.09, perciò il rischio rimane ancora alto. La cabina di regia conferma lievi miglioramenti della situazione pandemica pugliese, ma tali miglioramenti non sono sufficienti da permettere il passaggio in una fascia di rischio più bassa. I divieti resteranno in vigore fino al 20 aprile.

Passano invece in arancione le Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana, mentre passa a sorpresa in zona rossa la Sardegna. Sfuma, invece, l’alleggerimento delle restrizioni per il Veneto.

Dal rosso all’arancione

Attualmente sono in zona arancione Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria e le province autonome di Bolzano e Trento. Dal 12 aprile la Sardegna – che fino a tre settimane fa era in zona bianca – esce da questo elenco per passare in zona rossa. Alla lista delle regioni arancione si aggiungono invece Calabria, Emilia-Romagna Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana.

Le regioni che restano in rosso

Attualmente sono in zona rossa Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto. Da lunedì si sfilano dall’elenco Calabria, Emilia-Romagna Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana, che passano in zona arancione. Entra invece in zona rossa la Sardegna.

Come potrebbe cambiare il colore delle regioni

Abruzzo resta arancione

Basilicata resta arancione

Provincia autonoma Bolzano resta arancione

Calabria da rossa ad arancione

Campania resta rossa

Emilia-Romagna da rossa ad arancione

Friuli-Venezia Giulia da rossa ad arancione

Lazio resta arancione

Liguria resta arancione

Lombardia da rossa ad arancione

Marche restano arancione

Molise resta arancione

Piemonte da rossa ad arancione

Puglia resta rossa

Sardegna da arancione a rossa

Sicilia resta arancione

Toscana da rossa ad arancione

Provincia autonoma Trento resta arancione

Umbria resta arancione

Val d’Aosta resta rossa

Veneto resta rossa