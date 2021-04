Puglia, la piovra criminale sulle aziende: «I clan scommettono sull'usura»

BARI - Cresce l’infiltrazione mafiosa nel tessuto economico nazionale e in particolare meridionale, per le condizioni generate dalla crisi economica legata alla pandemia: Paolo Lattanzio, deputato del Pd e componente della Commissione Antimafia, ha presentato al XX Comitato della bicamerale una relazione intitolata «Per la prevenzione e la repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l’emergenza sanitaria» (sarà votata il 15 di aprile e poi andrà in plenaria, con proposte di operative di intervento, frutto di una dialettica trasversale agli schemi politici).

Spiega alla Gazzetta Lattanzio: «Le tragedie attirano gli appetiti criminali»

