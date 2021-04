Covid in Italia, cala curva contagi (+22mila) e numero morti (+481): indice positività invariato (6,6%)

Sono 21.932 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.649. Sono invece 481 le vittime in un giorno (ieri 501) per un totale di 110.328 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono stati 331.154: ieri i test

furono 356.085, quindi 25 mila in più. Il tasso di positività è del 6,6%, uguale a ieri.

I guariti i totale sono 2.953.377 (+19.620 ). I casi attualmente positivi sono invece 565.295.

La Regione in cui si registra il più alto numero di nuovi contagi su base giornaliera è la Lombardia.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, sono al momento 10.591.038 le dosi somministrate e 3.318.983 le persone che hanno ricevuto anche il richiamo.