La farfalla in vasca per Tokyo: Elena Di Liddo vuole timbrare il pass

Da dopodomani, mercoledì, a sabato l’appuntamento è di quelli che contano: i campionati italiani assoluti primaverili allo stadio del nuoto di Riccione. I big di casa nostra ci saranno tutti.

Riccione è una «settimana di passione» da cui bisogna passare per forza se si vuole arrivare alla Pasqua. La Pasqua (e cioè la rinascita) di Elena Di Liddo, per esempio, fa rima con Olimpiade. La 27enne di Bisceglie sa benissimo che se vuole andare a Tokio deve staccare il pass ora. Non è l’ultima spiaggia. C’è anche il «Sette Colli», ma l’atleta dell’Aniene e dei Carabinieri vuole mettere al sicuro la qualificazione adesso. Nella sua gara preferita, i 100 farfalla, deve fermare il crono a 57.5. L’appuntamento è, nemmeno a farlo apposta, per venerdì santo, il giorno della sofferenza più grande per i cristiani, la nottata da superare per arrivare a risorgere.

Hanno già un pass per Tokyo gli altri due pugliesi: Benny Pilato e Marco De Tullio. La 16enne di Taranto, tesserata Aniene, record di tutto agli invernali di dicembre, cerca indicazioni importanti sui 100 rana in vista delle Olimpiadi, seguita dal suo fedele tecnico Vito D’Onghia. De Tullio senjor, qualificato di diritto per i Giochi nei 400 stile vuole dimostrare di stare bene dopo l’avvio di stagione compromesso dal Covid (il 20nne barese era assente a dicembre come tutto il gruppo guidato da Stefano Morini). A sfidarlo ci sarà anche suo fratello Luca de Tullio (anni 17) che vive a Roma come lui ma si allena all’Aniene con Christian Minotti.



Occhio alla 17enne della Netium Giovinazzo, la biscegliese Lucrezia Napoletano, fresca del record regionale assoluto sui 100 stile. Primato che ha strappato a Ginevra Masciopinto che, assente agli assoluti di dicembre per problemi fisici, cercherà il riscatto. La 19enne barese, neo atleta del gruppo sportivo dell’esercito (e tesserata Aniene) sarà impegnata nelle sue distanze preferita i 50, 100 e 200 stile. Le stesse gare dove i riflettori saranno puntati su Chiara Tarantino, la 17enne promessa leccese allenato da Mauro Borgia. Già bronzo a dicembre nei 100 stile e nei 50 stile (con lo stesso crono di Federica Pellegrini), l’atleta della Gestisport è nel mirino di Cesare Butini per la 4x100 degli Europei.

Il direttore tecnico della Nazionale non ne ha mai fatto mistero anche se dalle parti di Lecce volano giustamente basso, con i piedi ben ancorati per terra, ma lo sguardo verso il futuro. La truppa Gestisport sarà ben assortita. Per la squadra lombarda ci saranno anche i compagni di squadra di Tarantino, il 16enne Ronens Kerman e il 20enne Alessio Lezzi, il17enne Luca Serio (allenato a Taranto da Domenico Tagliente) e il gruppo salentino guidato da Gianni Zippo a Casarano. Su tutti la 16enne di Parabita Erika Gaetani che è tra le dorsiste più forti in Italia e con lei le compagne di squadra le 18enni Federica Toma ed Elisa Mele, la 17enne Maria Letizia Piscopiello, il 18enne Davide De Paolis e la giovanissima Maria Ginevra Licignano, 14 anni. Tra i leccesi ci sono anche il 20enne Simone Stefanì, Victor Morciano, 21enne dell’Aurelia Nuoto. Per la capitanata c’è la 18enne foggiana Rita Maria Pignatiello, tesserata Aniene e il 19enne della Leo Sport Giulio Ciavarella. Bari sarà rappresentata dai colori biancorossi del Cus con il 17enne barese Christian Dentino e il19enne di Minervino Murge, Michele Sassi e da quelli biancoverdi della Payton con l’eterno Nicolò Capurso (28 anni) e la 19enne Francesca Aurora Miolla. In gara anche il 22enne Andrea Castello. Occhio a Isabella Sinisi, la 27enne andriese dell’Aniene. La Puglia sarà rappresentata anche dalla wild card al 17enne Daniele Caramia. Fari puntati pure sul fondista lucano Domenico Acerenza, anche lui con le Olimpiadi nel mirino.