Covid in Italia, stabile curva contagi (24mila nuovi casi) e oltre 400 morti: tasso positività al 6,7%

Secondo il bollettino di oggi diramato dal Ministero della Salute sull'emergenza Covid-19, sono 23.832 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri ne erano stati diagnosticati 25.735). I test effettuati nell’ultima giornata, tra tamponi antigenici e molecolari, sono stati 354.480 (Ieri i test erano stati 364.822). Il tasso di positività è stabile al 6,7% (ieri era al 7%).

Sono 401 i decessi per Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 386), per un totale di 104.642 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti oggi sono 2.686.236 (+14.598). I casi attualmente positivi 565.453 (+8.914).

La Regione che fa registrare il più alto numero di infezioni su base giornaliera è la Lombardia.

Le dosi di vaccino anti-Covid somministrate finora sono state 7.532.035, mentre a ricevere entrambe le dosi ed essere quindi completamente vaccinati sono state 2.380.018 persone.

Sono 3.387 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid, 23 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 243 (ieri erano stati 244).

Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.061 persone, con un incremento di 203 unità nelle ultime 24 ore.