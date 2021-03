Covid in Puglia, su curva contagi: sfiorati i 2mila casi, sale tasso positività (17,5%) e altri 26 morti

Sale ancora il numero dei nuovi contagi Covid in Puglia nelle ultime 24 e cresce anche il tasso di positività che oggi è del 17,5% rispetto al 15,3% di ieri. I tamponi processati sono stati 11.296 e a fronte di questi 1.983 sono risultati positivi (ieri furono 1.785): 824 in provincia di Bari, 138 in provincia di Brindisi, 109 nella provincia BAT, 263 in provincia di Foggia, 267 in provincia di Lecce, 371 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Quasi invariato il numero dei decessi: oggi sono stati 27 (11 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto) mentre ieri furono 27.

Sul fonte dei ricoveri, ancora in crescita il numero dei posi letto occupati nelle strutture ospedaliere pugliesi: oggi sono 1.877, ovvero +33 rispetto a ieri.

Fortunatamente anche nelle ultime 24 ore sono aumentati i guariti: in totale sono 128.464, +1.055 rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi in Puglia sono in otale 42.072, +902 rispetto alla giornata di ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.753.965 test.